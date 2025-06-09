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12:22, 9 июня 2025Мир

Приехавший в Москву отец Маска назвал Путина впечатляющим человеком

Приехавший в Москву отец Маска Эррол Маск назвал Путина впечатляющим человеком
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Esa Alexander / Reuters

Предприниматель и отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск,приехваший в Москву на «Форум будущего 2050», назвал президента России Владимира Путина впечатляющим человеком. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень впечатляющий и устойчивый. Это он доказал», — сказал Эррол Маск, отметив, что хотел бы поучиться у российского лидера хорошему лидерству.

При этом предприниматель не стал отвечать на вопрос, планирует ли он встречу с Путиным.

Ранее Эррол Маск рассказал о первых впечатлениях от Москвы. Он отметил, что по приезде в Россию его прежде всего поразила чистота столицы и ее дороги. Американский инженер также сообщил, что его внимание привлекли женщины и дети. Он удивился, что россияне свободно ходят по улицам, не опасаясь за свою жизнь. На фоне этого Маск сделал вывод, что «они просто счастливы».

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