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20:22, 8 июня 2025Экономика

Прилетевший в Россию отец Маска рассказал о впечатлениях от Москвы

Эррол Маск: Я поражен чистотой Москвы и чудесными дорогами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Esa Alexander / Reuters

Эррол Маск, отец американского бизнесмена и генерального директора SpaceX Илона Маска, рассказал о первых впечатлениях от Москвы. Его слова передает агентство городских новостей «Москва».

Маск отметил, что по приезде в Россию его прежде всего поразила чистота столицы и ее дороги. «Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений!» — заявил американский инженер и бизнесмен.

Он добавил, что здания напоминают о Древнем Риме и очень похожи на картины с античными сюжетами. «На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве. О городе говорят много всякого разного, но Москва сама по себе прекрасна», — сообщил Маск.

Американский инженер также сообщил, что его внимание привлекли женщины и дети. Он удивился, что россияне свободно ходят по улице, не опасаясь за свою жизнь. На фоне этого Маск сделал вывод, что «они просто счастливы».

О приезде в Россию отца Илона Маска стало известно ранее 8 июня. Он примет участие в «Форуме будущего 2050».

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