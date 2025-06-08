Прилетевший в Россию отец Маска рассказал о впечатлениях от Москвы

Эррол Маск: Я поражен чистотой Москвы и чудесными дорогами

Эррол Маск, отец американского бизнесмена и генерального директора SpaceX Илона Маска, рассказал о первых впечатлениях от Москвы. Его слова передает агентство городских новостей «Москва».

Маск отметил, что по приезде в Россию его прежде всего поразила чистота столицы и ее дороги. «Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений!» — заявил американский инженер и бизнесмен.

Он добавил, что здания напоминают о Древнем Риме и очень похожи на картины с античными сюжетами. «На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве. О городе говорят много всякого разного, но Москва сама по себе прекрасна», — сообщил Маск.

Американский инженер также сообщил, что его внимание привлекли женщины и дети. Он удивился, что россияне свободно ходят по улице, не опасаясь за свою жизнь. На фоне этого Маск сделал вывод, что «они просто счастливы».

О приезде в Россию отца Илона Маска стало известно ранее 8 июня. Он примет участие в «Форуме будущего 2050».