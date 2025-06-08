Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:43, 8 июня 2025Мир

Отец Илона Маска прибыл в Москву

Отец Илона Маска Эррол прибыл в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Esa Alexander / Reuters

Отец американского бизнесмена и генерального директора SpaceX Илона Маска Эррол прибыл в Москву. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

Отмечается, что он примет участие принять участие в «Форуме будущего 2050».

Во время общения с журналистами 79-летний Маск прокомментировал конфликт сына с президентом США Дональдом Трампом. Он назвал ссору ошибкой. В то же время, по его мнению, в этом нет ничего необычного. «Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. <...> Дайте им выдохнуть. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее», — сказал Эррол.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован список погибших бойцов ВСУ после отказа Киева забрать их тела. Почему Украина не стремится соблюдать договоренности?

    Военный аналитик перечислил условия для ликвидации Зеленского

    Два человека пострадали при атаке БПЛА на российский регион

    Африканская страна обвинила Украину в терроризме

    В российском регионе сбили несколько воздушных целей

    Отец Илона Маска прибыл в Москву

    США обеспокоились открытием китайского посольства в Лондоне

    На Украине потребовали от Зеленского объяснений из-за ситуации с телами погибших бойцов

    В США объяснили нежелание России бить по самолетам НАТО

    Во Франции назвали последствие отказа Киева забирать тела бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости