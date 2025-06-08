Отец Илона Маска прибыл в Москву

Отец Илона Маска Эррол прибыл в Москву

Отец американского бизнесмена и генерального директора SpaceX Илона Маска Эррол прибыл в Москву. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

Отмечается, что он примет участие принять участие в «Форуме будущего 2050».

Во время общения с журналистами 79-летний Маск прокомментировал конфликт сына с президентом США Дональдом Трампом. Он назвал ссору ошибкой. В то же время, по его мнению, в этом нет ничего необычного. «Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. <...> Дайте им выдохнуть. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее», — сказал Эррол.