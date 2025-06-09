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22:19, 9 июня 2025Мир

Перехваченное судно с Гретой Тунберг прибыло в Израиль

AFP: Перехваченное судно «Мадлен» с Гретой Тунберг и активистами прибыло в Ашдод
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Giuseppe Guarrera / Globallookpress.com

Перехваченное военно-морскими силами Израиля судно «Мадлен», на котором находится шведская активистка Грета Тунберг и другие пропалестинские общественные деятели, прибыло в израильский порт Ашдод. Об этом сообщает Agence France-Press (AFP).

Всего на борту находятся 12 человек и гуманитарная помощь. Корабль следовал в сектор Газа. Примерно в 20:45 по московскому времени он оказался в порту Израиля. После этого пассажиров депортируют на родину, заявлял представитель израильского кабмина Давид Менцер.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац обязал Грету Тунберг и задержанных с ней на судне активистов смотреть кадры нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Он назвал это решение борьбой с антисемитскими взглядами членов судна.

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