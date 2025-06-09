Почти два миллиона рублей пропали со счета раненого бойца СВО в российском банке

На Урале боец СВО засудил банк за пропажу 1,7 миллиона рублей с его счета

На Урале боец СВО засудил банк за пропажу 1,7 миллиона рублей с его счета. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области в Telegram.

Мужчина положил деньги в рост в 2023 году — это была его выплата за ранение. Через некоторое время он обнаружил списание более чем половины суммы. Попытки решить спор в досудебном порядке оказались безрезультатными, поэтому солдату пришлось обратиться в суд.

Несмотря на позицию банка, который указывает на снятие денег самим бойцом, требования истца были удовлетворены. Помимо 1,7 миллиона рублей, списанных со счета, военнослужащий вернул штраф, получил проценты и компенсацию морального вреда. Всего в его пользу взыскали 2,8 миллиона рублей. Решение в законную силу не вступило.

Ранее боец СВО из Липецкой области засудил не выделивших ему жилье чиновников. С иском в суд в защиту его интересов обратился прокурор. Требования были удовлетворены.