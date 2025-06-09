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16:15, 9 июня 2025Россия

Появились новые кадры с возвращенными из плена российскими бойцами в возрасте до 25 лет

Минобороны показало видео с возвращенными из плена российскими бойцами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны показало новые кадры с возвращенными из плена российскими бойцами в возрасте до 25 лет. Соответствующее видео появилось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах запечатлены более 30 российских военнослужащих. Они выстроились около автобуса с триколором в руках и скандировали: «Россия!»

Бойцов также запечатлели во время посадки на автобус. Все они были одеты в военную форму и несли за плечами рюкзаки.

«Очень сложно передать то, что сейчас происходит внутри. Но я очень рад, горжусь и благодарен всем, кто принимал участие в процессе обмена и возвращении нас домой», — рассказал один из российских военнослужащих.

Ранее в Минобороны заявили, что в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей из украинского плена вернули первую группу российских бойцов в возрасте до 25 лет. Сообщалось, что взамен Россия передала аналогичное количество пленных украинских солдат. На данный момент российские бойцы находятся в Беларуси.

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