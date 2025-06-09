Минобороны заявило о возврате российских военнослужащих возрастом до 25 лет из плена

Минобороны: Часть российских бойцов возрастом до 25 лет вернули из плена

Первую группу российских бойцов возрастом до 25 лет вернули из украинского плена. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«9 июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства отметили, что взамен российская сторона передала аналогичную численность пленных украинских солдат. На данный момент российские бойцы находятся в Беларуси, им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Затем их доставят в Россию, добавили в оборонном ведомстве.

Договоренность об обмене военнопленными была достигнута в Стамбуле 2 июня по итогам встречи делегаций России и Украины. Переговоры продлились менее двух часов. Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. Ожидается, что это будет самый масштабный с начала СВО обмен пленными между Россией и Украиной, в ходе которого стороны передадут друг другу от 1000 до 1200 человек, сообщил глава российской делегации Мединский.