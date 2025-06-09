Власти российского города оригинально объяснили закупку дорогого фотоаппарата

Власти Комсомольска-на-Амуре связали закупку фотоаппарата с рекламой на столбах

Мэрия Комсомольска-на-Амуре нашла оригинальное объяснение закупке беззеркального фотоаппарата Sony Alpha 7 III (I LCE-7M3) Body стоимостью 136 тысяч рублей муниципальным предприятием «Трамвайное управление». В комментарии изданию «Подъем» в администрации предположили, что дорогое оборудование необходимо для составления отчетов.

Движение трамваев в городе остановили еще в 2018 году, однако управление продолжает следить за чистотой и сохранностью трамвайного парка и соответствующей инфраструктуры. В муниципалитете решили продолжать эту деятельность на случай, если будет принято решение о восстановлении работы этого вида общественного транспорта.

Представитель мэрии указал, что работники управления должны, в том числе, поддерживать чистоту опор для трамвайного движения, а на них активно расклеивают объявления.

«Сейчас большая проблема с наклейкой объявлений по этим столбам, поэтому, наверное, им для вот этой деятельности и нужен фотоаппарат. И администрация города их обязала поддерживать, в том числе вот эти опоры, в чистоте и порядке, чтобы там не было незаконной рекламы», — подчеркнули городские власти

Также там не увидели проблемы в том, что фотоаппарат куплен без объектива. «Что тут такого? Может, у них есть объектив», — удивились в мэрии. Почему для фотофиксации нарушений нельзя использовать более дешевое оборудование, объяснений не последовало.

Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства о запрете закупок телевизоров иностранного производства для государственных и муниципальных нужд.