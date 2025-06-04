В России захотели запретить госзакупки телевизоров иностранного производства

Минпромторг захотел запретить госзакупки телевизоров иностранного производства

Минпромторг России захотел запретить закупки телевизоров иностранного производства для государственных и муниципальных нужд, следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу указано, что в 2024 году для государственных и муниципальных нужд было закуплено 45 794 тысячи телевизоров, из которых 18 943 тысячи были произведены в России, что составляет 41,36 процента от общего объема закупок. Доля импортных телевизоров составила 58,64 процента.

В то же время, в прошлом году российские предприятия произвели 2,5 миллиона телевизоров, что составило 44,6 процента от общего объема продукции на рынке. Сейчас есть два основных производителя российских телевизоров — «Квант» и «Дюкс».

Ранее автономная некоммерческая организация «Вычислительная техника» (АНО ВТ), объединяющая крупнейших российских производителей электроники, предложила полностью запретить закупку продукции от иностранных конкурентов, в том числе компьютеров, серверов, планшетов, через систему госзакупок.