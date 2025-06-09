Пропавшую почти три месяца назад российскую школьницу достали из залива

В Петербурге пропавшую школьницу достали мертвой из Финского залива

В Санкт-Петербурге пропавшую почти три месяца назад школьницу достали мертвой из Финского залива. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, страшную находку заметили туристы. Труп десятиклассницы направили судмедэкспертам.

Девушка ушла из дома без телефона и документов 11 марта после ссоры с отцом из-за покупки слишком дорого кофе. Близкие отметили, что подросток была в сильном напряжении. По их версии, она подверглась надругательству и пыталась обрести покой с помощью религии.

Старшеклассницу искали полицейские и волонтеры. В конце марта петербургские следователи возбудили уголовное дело из-за ее исчезновения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 16-летняя школьница пропала после сдачи пробного Единого государственного экзамена. Уточнялось, что до важного события девушка повздорила с матерью.