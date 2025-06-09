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20:27, 9 июня 2025Забота о себе

Психолог раскрыла способ найти любовь после 30 лет

Психолог Верде: Найти любовь после 30 лет мешает предыдущий негативный опыт
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Психолог Эмили Верде заявила, что после 30 лет найти любовь становится сложнее. Способ это сделать она раскрыла в беседе с изданием Metropoles.

Как отметила Верде, в подростковом возрасте мышление обычно является идеализированным, но со временем у человека накапливается опыт, причем не только позитивный, но и негативный. Кроме того, во взрослой жизни появляется большое количество обязанностей, к примеру работа и оплата счетов, которые мешают полностью сосредоточиться на отношениях, добавила она.

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По словам специалистки, после 30 лет при поиске любви также мешают такие факторы, как страх повторения ошибок и разочарование. При этом предпочтение отдается уже реальной совместимости, а не немедленной страсти.

Таким образом, чтобы найти любовь, Верде посоветовала людям старше 30 лет, у которых есть убеждения о том, что они уже упустили свой шанс построить семью и что они не могут доверять людям, проработать их с психологом. Суждения, основанные на предыдущем опыте, не должны влиять на новые связи, заключила специалистка.

Ранее психолог Марта Барранко рассказала об ошибках, приводящих к исчезновению чувств в паре. По ее словам, если партнер хочет обняться, то не стоит его отталкивать.

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