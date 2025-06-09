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11:55, 9 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыты две возможные причины нежелания Украины забирать тела погибших солдат

Военный Дандыкин: Украина не хочет забирать тела погибших из-за компенсаций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Украина не торопится забирать тела погибших солдат по двум причинам, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, страна не хочет выплачивать компенсации родственникам погибших, а также раскрывать реальные потери.

«Первый момент — материальный. Почти все тела опознаны, а значит, родственникам нужно будет выплатить очень большую сумму. Предполагается, что такие компенсации составляют порядка 10 процентов военных расходов Украины», — сказал Дандыкин.

Кроме того, как считает военный эксперт, руководство страны не хочет раскрывать реальные потери в зоне боевых действий и опасается недовольства населения.

«Это ведь серьезно: президент Украины Владимир Зеленский говорит, что потери минимальны, а 6000, которые хочет передать Россия — это только те, чьи тела удалось достать. А сколько их еще на заминированных полях? Для Украины это неприемлемо. Но, в конце концов, такой подход тоже вызывает вопросы у населения, а также у западных партнеров Киева, у которых такое отношение тоже не укладывается в голове», — заметил военный эксперт.

Ранее помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский 6 июня заявил, что Москва приступила к передаче тел украинских военных Киеву, а также к обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Украина впоследствии неожиданно перенесла на неопределенный срок обмен военнопленными и приемку тел. Грузовики с телами до сих пор остаются на границе России.

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