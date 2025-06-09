Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:36, 9 июня 2025Ценности

Рита Дакота рассказала о влиянии неудачной пластики на беременность

Певица Рита Дакота заявила об откладывании беременности из-за неудачной пластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ritadakota

Российская певица Рита Дакота рассказала о влиянии неудачной пластики на беременность. Соответствующие посты появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

35-летняя исполнительница заявила, что хочет завести второго ребенка с новым мужем. Однако звезде приходится откладывать беременность, поскольку ей требуется исправить последствия процедуры «лисьи глазки» (изменение формы век и наклона бровей с целью создания миндалевидного разреза глаз с приподнятыми внешними уголками).

«Это моя боль. Пока склоняюсь к тому, чтобы исправить эти косяки и потом беременеть. Потому что иначе мне минимум два года ходить в очках», — пояснила артистка.

В мае Рита Дакота показала последствия неудачной пластической операции на лице со словами «покусанная пчелами алкоголичка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль передал Украине комплексы Patriot, сбивавшие «подарки Хусейна» в 1990-х. В Москве пригрозили вооружить некоторые страны

    Мединский предупредил об угрозе ядерной войны с НАТО

    Российские спутники для управления БПЛА запустят в 2026 году

    Военнопленный из ВСУ раскрыл причину отказа Зеленского забирать тела погибших

    Анита Цой отсудила почти миллион рублей за аренду

    СК отреагировал на сжегшего российский флаг в Берлине мужчину

    Удивительные грибы-«копыта» нашли в России

    Мужчина выбежал на взлетную полосу во время движения лайнеров и попал на видео

    Осужденный за наркотики Промес выразил готовность отбыть тюремный срок в Нидерландах

    Поставки подсолнечного масла из России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости