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13:38, 9 июня 2025Наука и техника

Россия примет участие в переоснащении ВС Индонезии

«Рособоронэкспорт» намерен поучаствовать в переоснащении ВС Индонезии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Agung Kuncahya B. / Globallookpress.com

Компания «Рособронэкспорт» намерена поучаствовать в переоснащении Вооруженных сил (ВС) Индонезии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российская компания принимает участие в индонезийской оборонной выставке Indo Defense 2025.

«В рамках нее компания представит новейшие образцы российского производства, максимально удовлетворяющие требованиям программы вооружения Вооруженных сил Индонезии 2025-2029 годов», — заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

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