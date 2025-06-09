Россияне стали больше ездить на один курорт Краснодарского края

Глава Геленджика Богодистов сообщил о росте турпотока на курорт на 10 процентов

Российские туристы стали больше ездить в Геленджик. О росте турпотока на 10 процентов с начала 2025 года сообщил глава курортного города в Краснодарском крае Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, курорт готов принять около 4,7 миллиона гостей. Уже к 30 мая там отдохнули более 665 тысяч человек.

Глава Геленджика добавил, что подготовка пляжных территорий в городе завершена — всего в этом сезоне их будет 74, на 3 больше, чем в прошлом. Кроме того, специалисты провели исследования морской воды и песка — все показатели оказались в пределах санитарных норм.

Богодистов добавил, что в Геленджике будут работать 16 детских лагерей, которые планируют принять более 22 тысяч ребят. В санаторно-курортной сфере, по его словам, работают 90 учреждений и более 2,8 тысячи средств размещения.

Ранее сообщалось, что первый в мире винный город «Белый мыс», расположенный в Геленджике, откроется полностью в конце 2025 года. Проект реализуется в архитектурном стиле биотек — без острых углов и с плавными формами, напоминающими движение воды.

