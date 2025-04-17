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14:59, 17 апреля 2025Моя страна

Первый в мире винный город откроют в России в конце года

Первый в мире винный город откроется в Геленджике в конце 2025 года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Первый в мире винный город «Белый мыс», расположенный в Геленджике, откроется полностью в конце 2025 года. Об этом сообщил руководитель проекта и ресторатор Дмитрий Левицкий в интервью РИА Новости.

Ранее планировалось поэтапное открытие: сначала — энотека с крупнейшей в стране коллекцией российского вина и кафе-пекарня на набережной. Однако команда изменила планы. «Не хочется звать людей в "прихожую", когда остальной дом еще строится», — отметил Левицкий.

Проект реализуется в архитектурном стиле биотек — без острых углов и с плавными формами, напоминающими движение воды. По словам Левицкого, это усложняет строительство с технической точки зрения. Кроме того, на сроки повлияли санкции. В связи с ними часть оборудования пришлось заменять и дорабатывать.

Отмечается, что «Белый мыс» будет значительно масштабнее винного центра в Бордо, который часто называют аналогом. «Там есть музей, ресторан и магазин, но он в четыре-пять раз меньше», — подчеркнул Левицкий.

Ожидается, что винотека и другие объекты города откроют одновременно ближе к концу 2025 года.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) составил рейтинг регионов России для активного туризма. Топ возглавили Камчатка и Сахалин.

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