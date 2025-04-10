Составлен рейтинг регионов России для активного туризма

Рейтинг регионов России для активного туризма возглавили Камчатка и Сахалин

Рейтинг регионов России для активного туризма возглавили Камчатка и Сахалин. Топ составил Российский союз туриндустрии (РСТ), исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Тройку лидеров замыкает Алтай. Как правило, минимальная стоимость активных туров стартует от 15 тысяч рублей на человека. В среднем туристы закладывают на поездку 7-9 дней.

Ранее самым желаемым направлением для автопутешествий россияне назвали Черное море. В ходе опроса выяснилось, что в 2024 году 53 процента респондентов отправлялись в автомобильное путешествие по России.