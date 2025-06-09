Россиянин поехал на отдых в Астраханскую область, купил икру и оказался под угрозой тюрьмы

Туриста из Подмосковья обвинили в незаконном обороте черной икры в Астрахани

Турист из Подмосковья поехал на отдых в Астраханскую область, купил две банки черной икры и оказался под угрозой тюрьмы по обвинению в незаконном обороте делкатеса. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в апреле в ходе проведения операции «Путина-2025». Сотрудники ДПС в Астрахани остановили для проверки автомобиль с пятью мужчинами. В багажном отделении машины лежали две переносные морозильные камеры, в одной из которых полицейские нашли две емкости с черной икрой весом по 250 граммов каждая. Сопроводительных документов и квитанций об их покупке не было. Водитель признался, что не знает, кому именно из его пассажиров принадлежит рыбная продукция.

Банки изъяли для проверки. Оказалось, что икру амурского осетра, выращенного в естественной среде обитания, изготовили кустарным способом. Ее приобрел на трассе один из пассажиров автомобиля — житель Подмосковья 1988 года рождения. Мужчина положил покупку в морозильную камеру и не сказал об этом друзьям. По словам обвиняемого, он купил деликатес для себя.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.

Ранее пара россиян, желавшая попасть в Таиланд, нарвалась на уголовное дело из-за любви к черной икре. Они попытались вывезти из России два пластиковых контейнера с веществом черно-зеленого цвета, похожего на икру осетровых видов рыб, весом более килограмма.

