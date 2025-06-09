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09:42, 9 июня 2025Ценности

Рудковская резко отреагировала на вопросы журналистов о пластике Евгения Плющенко

Рудковская резко опустила микрофон репортера после вопроса о пластике Плющенко
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российский продюсер Яна Рудковская негативно отреагировала на вопросы журналистов о пластике лица ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко. Видео с музыкальной премии «МузТВ» публикует «Блокнот Волгоград».

Репортер подошла к знаменитости на ковровой дорожке и спросила, кто стал инициатором пластической операции спортсмена. Рудковская проигнорировала вопрос, а затем неожиданно развернулась и бросилась к журналисту, чтобы резко опустить микрофон. «Я вам не разрешаю. Зачем вы это делаете?» — сказала бизнесвумен в ролике.

Известно, что хирургическое вмешательство проводил скандальный хирург Тимур Хайдров. Он и показал лицо Плющенко после прошедшей пластики. «Немного навели ему красоту. А что конкретно мы делали — подумайте и догадайтесь сами», — отметил медик.

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