Рудковская резко отреагировала на вопросы журналистов о пластике Евгения Плющенко

Рудковская резко опустила микрофон репортера после вопроса о пластике Плющенко

Российский продюсер Яна Рудковская негативно отреагировала на вопросы журналистов о пластике лица ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко. Видео с музыкальной премии «МузТВ» публикует «Блокнот Волгоград».

Репортер подошла к знаменитости на ковровой дорожке и спросила, кто стал инициатором пластической операции спортсмена. Рудковская проигнорировала вопрос, а затем неожиданно развернулась и бросилась к журналисту, чтобы резко опустить микрофон. «Я вам не разрешаю. Зачем вы это делаете?» — сказала бизнесвумен в ролике.

Известно, что хирургическое вмешательство проводил скандальный хирург Тимур Хайдров. Он и показал лицо Плющенко после прошедшей пластики. «Немного навели ему красоту. А что конкретно мы делали — подумайте и догадайтесь сами», — отметил медик.