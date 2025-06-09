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23:01, 9 июня 2025Экономика

Самойлова рассказала о стройке на территории бывшего советского пансионата

Самойлова рассказала, что уже построила кемпинг на территории бывшего пансионата
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогер и предприниматель, жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова сообщила, что на территории бывшего советского пансионата, купленного ей месяц назад, уже оборудован кемпинг и мини-ферма. О ходе строительства она рассказала в беседе с журналистами на премии «Муз-ТВ», ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Пока мини-ферма, только куры, но я иду к успеху фермерскому: еноты, олени, потом коровы, альпак я хочу очень сильно, кролики, наверное, — всех просто для души, никого есть не собираемся. Там не только ферма, а пространство многофункциональное. У нас там есть уже кэмп, там будет мини-зоопарк, большая игровая зона, будут места для проведения свадеб, дней рождений, больших мероприятий, будет "лазилка", как в парках, рыбалка, лодки — все виды развлечений», — поделилась планами звезда.

Ранее стало известно, что Самойлова приобрела заброшенный пансионат в Рузском районе Московской области примерно за 45 миллионов рублей. Площадь приобретенного блогером участка, который со всех сторон окружен лесом и выходит к Москве-реке, составляет около 11 гектаров.

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