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14:03, 9 июня 2025Культура

Солист «Иванушек International» посоветовал женщинам не работать

Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что женщинам лучше не работать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Солист российской поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов высказался о роли карьеры в жизни женщин. Его слова приводит Пятый канал.

«Конечно, девочке лучше не работать. Но если любимое дело, то совмещать его с личной жизнью можно», — сказал исполнитель.

По его мнению, построение карьеры на сегодняшний день для женщин необязательно, так как у них есть возможность «жить с работающим мужем». «А если ты говоришь, что не любишь свою работу, а муж тебе говорит: "Ну и не работай. Хватит денег на нас двоих, на троих, на четверых — на семью", то и работать не надо», — посоветовал он.

Ранее актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал черты современных девушек, которые мешают ему построить долгосрочные отношения.

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