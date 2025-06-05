Звезда «Универа» назвал худшие качества современных девушек

Актер Виталий Гогунский заявил, что девушки скрывают за красивым фасадом пустоту

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал черты современных девушек, которые мешают ему построить долгосрочные отношения. Его слова передает портал Леди.Mail.ru.

По словам артиста, который уже отмечался сомнительными высказываниями о противоположном поле, современные девушки стали просто «красивым фасадом», за которым ничего нет.

«Они дуют себе губы, наращивают волосы, но на яркой внешности далеко не уедешь. Мне кажется, у женщины должно быть что-то, кроме красоты», — заявил Гогунский.

Актер также поделился своим идеалом женщины — это дамы времен Советского Союза. «Преданные, уважающие мужчин и их дела, потому что и сами занимаются делами», — перечисляет артист.

«Для меня главное в женщине — доброта и воспитание. Ну и внешность, конечно, не буду кривить душой», — заключил он.

Ранее стало известно, что бывшая супруга Виталия Гогунского обвинила его в абьюзе и сексизме. Она заявила, что звезда «Универа» считает женщин низшим слоем.