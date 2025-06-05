Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:19, 5 июня 2025Культура

Звезда «Универа» назвал худшие качества современных девушек

Актер Виталий Гогунский заявил, что девушки скрывают за красивым фасадом пустоту
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал черты современных девушек, которые мешают ему построить долгосрочные отношения. Его слова передает портал Леди.Mail.ru.

По словам артиста, который уже отмечался сомнительными высказываниями о противоположном поле, современные девушки стали просто «красивым фасадом», за которым ничего нет.

«Они дуют себе губы, наращивают волосы, но на яркой внешности далеко не уедешь. Мне кажется, у женщины должно быть что-то, кроме красоты», — заявил Гогунский.

Актер также поделился своим идеалом женщины — это дамы времен Советского Союза. «Преданные, уважающие мужчин и их дела, потому что и сами занимаются делами», — перечисляет артист.

«Для меня главное в женщине — доброта и воспитание. Ну и внешность, конечно, не буду кривить душой», — заключил он.

Ранее стало известно, что бывшая супруга Виталия Гогунского обвинила его в абьюзе и сексизме. Она заявила, что звезда «Универа» считает женщин низшим слоем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    Меркель предложила убедительный ответ Путину

    Распродавший авиационное имущество Минобороны России избежал сурового приговора

    Инвестор из США усомнился в планах Европы навсегда отказаться от газа из России

    В Москве забил фекальный фонтан

    Коллега Хаматовой высказался об ее отъезде из России

    В Белом доме рассказали о жестких переговорах Трампа с Путиным

    Россиян предупредили о массовых задержках поездов на юг из-за подрыва путей под Воронежем

    В подъезде дома в российском городе появился фонтан

    Рада дерусифицировала более 300 населенных пунктов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости