Сотрудники зоопарка под Ростовом рассказали о сбежавшем кенгуру по кличке Сидней

Около 100 человек ищут кенгуру, сбежавшего из зоопарка под Ростовом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Ростовской области кенгуру по кличке Сидней совершил побег из парка птиц «Малинки». Зверь сбежал в воскресенье, 8 июня. Теперь его ищут ветеринары и зоологи, всего в поисковой группе больше 100 человек. Людей просят не приближаться к нему при случайной встрече, так как животное может драться.

Сотрудники зоопарка прокомментировали новости. По их словам, кенгуру всего 1,5 года. Он жил в «первом в России глэмпинг-отеле с кенгуру» при зоопарке. В день побега он самостоятельно перепрыгнул естественный барьер из камней и веток и сбежал от туристов. По мнению специалистов, зверь может долго находиться в бегах, так как местный климат ему подходит.

Зоологи считают, что сейчас Сидней испытывает сильный стресс. Кроме того, ему могут угрожать люди, которые бегают за ним по лесам. К поискам Сиднея подключается все больше волонтеров.

Ранее сообщалось, что кенгуру встретили рыбаки, которые шли к реке. Зверь ускакал от них в поля.