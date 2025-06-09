Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:40, 9 июня 2025Силовые структуры

Справившим нужду на БТР российским подросткам вынесли приговор

В Башкирии справившим нужду на БТР подросткам дали 2 года принудительных работ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Башкирии Верховный суд приговорил двух подростков, которые справили нужду на БТР, к принудительным работам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Юноши признаны виновными по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенные публично группой лиц»). Им дали два года принудительных работ с удержанием из заработанной платы 15 процентов в доход государства с лишением права заниматься волонтерской деятельностью при проведении мероприятий патриотического характера и деятельностью, которая связана с патриотическим воспитанием несовершеннолетних сроком на три года.

По информации правоохранителей, ЧП произошло в сентябре в Нефтекамске, на Аллее памяти Великой Отечественной войны. Там трое подростков — двое молодых людей и одна девушка, — осквернили памятный комплекс «Участникам локальных войн, военных конфликтов и погибшим при исполнении служебных обязанностей по защите интересов Отечества». Тогда юноши решили справить нужду, а их подруга снимала происходящее на видео, которое позже было опубликовано через мессенджер.

13 сентября стало известно об аресте фигурантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    Пашинян обвинил главу Армянской Церкви в нарушении обетов и потребовал его отставки

    Лавров высказался о «Евровидении»

    Лукашенко пожаловался на отставание от Европы

    В России спланируют строительство кораблей до 2050 года

    Военнопленный из ВСУ передал российским военным координаты для бомбового удара

    Россиянин едва не сгорел заживо после прогулки на яхте в Геленджике

    России спрогнозировали четырехкратное падение экспорта ключевой агрокультуры

    В России высказались о реализации мирных договоренностей с Украиной

    Завербованные Украиной диверсанты пытались взорвать оборонный завод в Москве. Бомбы замаскировали под пауэрбанки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости