Справившим нужду на БТР российским подросткам вынесли приговор

В Башкирии справившим нужду на БТР подросткам дали 2 года принудительных работ

В Башкирии Верховный суд приговорил двух подростков, которые справили нужду на БТР, к принудительным работам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Юноши признаны виновными по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенные публично группой лиц»). Им дали два года принудительных работ с удержанием из заработанной платы 15 процентов в доход государства с лишением права заниматься волонтерской деятельностью при проведении мероприятий патриотического характера и деятельностью, которая связана с патриотическим воспитанием несовершеннолетних сроком на три года.

По информации правоохранителей, ЧП произошло в сентябре в Нефтекамске, на Аллее памяти Великой Отечественной войны. Там трое подростков — двое молодых людей и одна девушка, — осквернили памятный комплекс «Участникам локальных войн, военных конфликтов и погибшим при исполнении служебных обязанностей по защите интересов Отечества». Тогда юноши решили справить нужду, а их подруга снимала происходящее на видео, которое позже было опубликовано через мессенджер.

13 сентября стало известно об аресте фигурантов.