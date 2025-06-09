Стало известно о боях в окрестностях Теткино

Telegram-канал WarGonzo: В окрестностях Теткино под Курском идут бои

В окрестностях населенного пункта Теткино под Курском идут бои. Об этом заявил Telegram-канал WarGonzo — проект военкора Семена Пегова.

По его данным, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются изолировать российский гарнизон в Теткино от остальных сил. При этом бойцы армии России продолжают оказывать сопротивление, отмечает канал.

Кроме того, ВСУ наносят удары по тылу и разрушают объекты гражданской инфраструктуры, продолжает WarGonzo. О каких именно объектах может идти речь, не уточняется.

Ранее 9 июня стало известно об ударе ВСУ по городу Рыльску Курской области ракетами HIMARS. Целью атаки стал местный культурно-досуговый центр. Три человека получили ранения, еще одного спасти не удалось.