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17:56, 9 июня 2025Культура

Сценарист «Фишера» анонсировал новый проект с вышедшим из колонии Ефремовым

Режиссер Кальварский заявил, что снимет сериал с Ефремовым в главной роли
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заслуженный артист России Михаил Ефремов снимется в новом сериале режиссера, сценариста и продюсера Сергея Кальварского. Об этом пишет aif.ru.

«В следующем году он будет сниматься у меня в сериале-антиутопии. Он сыграет главную роль», — заявил Кальварский, наиболее известный по проекту «Фишер». Другие подробности сериала не разглашаются.

Ранее представитель Ефремова Татьяна Глаголева опровергла сообщения о том, что он получил первую роль после выхода из колонии, а также гонорар за нее в размере 13 миллионов рублей.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

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