Телезвезда подала многомиллионный иск против продюсеров реалити-шоу

Телезвезда Брит Иди подала иск на 20 млн долларов против телепродюсеров

Участница шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» Брит Иди подала иск на 20 миллионов долларов (около 1,58 миллиарда рублей) против телеканалов Bravo и NBC и продюсерских компаний True Original и Endemol Shine North America. Об этом сообщает издание People.

В иске, поданном 5 июня, Иди обвиняет компании в клевете, причинении эмоционального вреда, сексуальных домогательствах и создании враждебной рабочей среды. Поводом для обращения в суд стал инцидент в одном из выпусков шоу «Настоящие домохозяйки Атланты», где бывшая участница передачи Кения Мур показала постер с откровенными изображениями женщины, утверждая, что на снимках запечатлена Иди.

В иске отмечается, что канал отказался показать Иди эти фотографии до выхода программы, а сама телезвезда утверждает, что снимки не имеют к ней отношения. Помимо денежной компенсации, участница телешоу потребовала удалить эпизод со всех платформ и публичного опровергнуть информацию о том, что на фотографиях была она. Представители телеканала Bravo комментировать ситуацию отказались.

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