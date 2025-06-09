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15:24, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Телезвезда подала многомиллионный иск против продюсеров реалити-шоу

Телезвезда Брит Иди подала иск на 20 млн долларов против телепродюсеров
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Michael Simon / Getty Images

Участница шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» Брит Иди подала иск на 20 миллионов долларов (около 1,58 миллиарда рублей) против телеканалов Bravo и NBC и продюсерских компаний True Original и Endemol Shine North America. Об этом сообщает издание People.

В иске, поданном 5 июня, Иди обвиняет компании в клевете, причинении эмоционального вреда, сексуальных домогательствах и создании враждебной рабочей среды. Поводом для обращения в суд стал инцидент в одном из выпусков шоу «Настоящие домохозяйки Атланты», где бывшая участница передачи Кения Мур показала постер с откровенными изображениями женщины, утверждая, что на снимках запечатлена Иди.

В иске отмечается, что канал отказался показать Иди эти фотографии до выхода программы, а сама телезвезда утверждает, что снимки не имеют к ней отношения. Помимо денежной компенсации, участница телешоу потребовала удалить эпизод со всех платформ и публичного опровергнуть информацию о том, что на фотографиях была она. Представители телеканала Bravo комментировать ситуацию отказались.

Ранее сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной. Телеведущая посчитала, что материалы о ней не соответствуют действительности и порочат ее честь и достоинство.

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