Телезвезда подала многомиллионный иск против продюсеров реалити-шоу

Участница шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» Брит Иди подала иск на 20 миллионов долларов (около 1,58 миллиарда рублей) против телеканалов Bravo и NBC и продюсерских компаний True Original и Endemol Shine North America. Об этом сообщает издание People.
В иске, поданном 5 июня, Иди обвиняет компании в клевете, причинении эмоционального вреда, сексуальных домогательствах и создании враждебной рабочей среды. Поводом для обращения в суд стал инцидент в одном из выпусков шоу «Настоящие домохозяйки Атланты», где бывшая участница передачи Кения Мур показала постер с откровенными изображениями женщины, утверждая, что на снимках запечатлена Иди.
В иске отмечается, что канал отказался показать Иди эти фотографии до выхода программы, а сама телезвезда утверждает, что снимки не имеют к ней отношения. Помимо денежной компенсации, участница телешоу потребовала удалить эпизод со всех платформ и публичного опровергнуть информацию о том, что на фотографиях была она. Представители телеканала Bravo комментировать ситуацию отказались.
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