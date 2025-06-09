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09:08, 9 июня 2025Ценности

Тимоти Шаламе задумался о съемках для бренда нижнего белья Ким Кардашьян

The Sun: Актер Тимоти Шаламе планирует заключить контракт с брендом Skims
Мария Винар

Фото: CraSH / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Франко-американский актер и кинопродюсер Тимоти Шаламе задумался о съемках для бренда нижнего белья Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян. Об этом сообщает The Sun.

Анонимный инсайдер рассказал, что актер серьезно рассматривает возможность заключить контракт на 1,2 миллиона долларов с сестрой своей возлюбленной, бизнесвумен Кайли Дженнер. «Ким любит Тимоти. Она считает, что у него отличный стиль, и его популярность будет только расти», — отметил собеседник журналистов.

По данным издания, Шаламе планирует принять участие в подготовке к выпуску новой коллекции Skims, презентация которой запланирована на конец этого лета. «Тимоти любит Skims и вещи, которые создает Ким, поэтому он определенно заинтересован. В последнее время он много общается с ней, желая узнать все о бренде, его планах и будущем», — объяснил инсайдер.

Ранее сообщалось, что Шаламе ошеломил публику многомиллионными нарядами на баскетбольных матчах.

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