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15:36, 28 мая 2025Ценности

Тимоти Шаламе ошеломил публику многомиллионными нарядами на баскетболе

Page Six: Тимоти Шаламе посетил баскетбол в многомиллионных вещах Chrome Hearts
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Al Bello / Getty Images

Франко-американский актер Тимоти Шаламе ошеломил публику многомиллионными нарядами на баскетбольных матчах. Материал публикует Page Six.

Именитый болельщик Knicks регулярно посещает матчи команды, в том числе в компании других знаменитостей, например, с возлюбленной Кайли Дженнер или рэпером Bad Bunny. Модные обозреватели заметили, что телезвезда посещает спортивные мероприятия в вещах исключительно люксовых брендов.

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Так, для одного из последних матчей, Шаламе выбрал велюровый костюм Chrome Hearts и ботинки из коллаборации упомянутого бренда с маркой Timberland. Стоимость такой обуви варьируется от 19 до 33 тысяч долларов (от 1,5 до 2,6 миллиона рублей). Актер также надевал ярко-оранжевые брюки и кепку Chrome Hearts за десятки тысяч долларов.

Что касается украшений, Шаламе предпочел ювелирные изделия Cartier, в том числе бриллиантовые часы, цена которых достигает 46 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

В апреле фото Тимоти Шаламе в спущенных шортах описали в сети фразой «мамкина корзиночка».

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