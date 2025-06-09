Трамп допустил арест губернатора Калифорнии

Трамп допустил, что может санкционировать арест губернатора Калифорнии Ньюсома

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы арест губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на фоне беспорядков в штате. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что ранее «пограничный царь» (куратор по вопросам обеспечения безопасности границ — прим. «Ленты.ру») в администрации Трампа Том Хоман пригрозил арестовать любого, кто будет препятствовать работе иммиграционных служб в штате, включая Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Губернатор Калифорнии в ответ публично бросил вызов Хоману, предложив ему себя арестовать.

«Я бы арестовал его, будь я Томом Хоманом. Думаю, это отличная идея. [Ньюсом] провалил свою работу. Он мне симпатичен, но он крайне некомпетентен, и все это знают», — сказал Трамп, комментируя слова Ньюсома.

Ранее губернатор Калифорнии заявил, что подаст в суд на Трампа из-за развертывания Нацгвардии США в Лос-Анджелесе. По его словам, подобные шаги со стороны президента должны согласовываться с губернаторами штатов, однако Трамп этого не сделал.