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11:05, 9 июня 2025Мир

Трамп потребовал от губернатора Калифорнии извиниться

Трамп потребовал от губернатора Калифорнии Ньюсома извиниться за ужасную работу
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс должны извиниться за «ужасную работу», о которой свидетельствуют продолжающиеся протесты в мегаполисе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает газета The Guardian.

«Губернатор Гэвин и "мэр" Басс должны извиниться перед народом Лос-Анджелеса за абсолютно ужасную работу, которую они проделали. Это теперь включает и продолжающиеся протесты в Лос-Анджелесе», — указал глава государства.

Ранее Трамп подписал меморандум о размещении 2000 солдат Национальной гвардии для борьбы с беззаконием на фоне протестов, разгоревшихся в Калифорнии против высылки нелегалов. Тем временем губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что мобилизация войск Нацгвардии «носит целенаправленный подстрекательный характер», что в свою очередь только усилит напряженность. Руководитель штата отметил, что необходимости в силовом подкреплении местной полиции нет.

Стычки протестующих с полицией начались из-за рейдов с целью обнаружения нелегальных мигрантов.

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