Трамп и госсекретарь США Рубио споткнулись на трапе самолета

Президент США Дональд Трамп споткнулся на трапе самолета. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах также видно, как по трапу поднимается госсекретарь США Марко Рубио, который, как и американский лидер, споткнулся по пути к самолету.

Ранее Трамп раскрыл результаты теста на умственные способности. По его словам, врачи отметили, что никогда не видели таких высоких показателей. Американский лидер добавил, что тест на когнитивные способности не проходил его предшественник Джо Байден, у которого «очень низкий уровень интеллекта».

