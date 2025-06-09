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16:13, 9 июня 2025Экономика

Три технологических гиганта попросили Трампа о снижении пошлин

FT: Apple, Intel и Nike призвали Трампа снизить пошлины на вьетнамский импорт
Кирилл Луцюк

Фото: Nathan Howard / Reuters

Пошлины США на импорт вьетнамских товаров могут противоречить стратегическим интересам Вашингтона в Юго-Восточной Азии. Как пишет издание Financial Times, письмо с таким предупреждением направила в Вашингтон Американская торговая палата в Ханое, членами которой являются такие гиганты, как Apple, Intel и Nike.

Издание напомнило, что в свое время именно Вьетнам стал одним из главных победителей торговой войны, которую развязал президент США Дональд Трамп по время своей первой каденции. Очень многие компании перенесли производства из Китая во Вьетнам. Как следствие, торговый профицит последнего с США резко увеличился. Например, в прошлом году он превысил 125 миллиардов долларов. В этом году Белый дом ввел 46-процентный тариф на товары из Вьетнама, который, как полагают эксперты, окажет разрушительное влияние на экономику этого азиатского государства. Дело в том, что почти треть вьетнамского экспорта приходится именно на США.

Ханой попытался договориться с Вашингтоном, пообещав покупать больше американской продукции. Речь идет как о самолетах Boeing, так и о сжиженном природном газе. На США эти посулы большого впечатления не произвели, поскольку для Белого дома самый серьезный повод для беспокойства — это реэкспорт китайских товаров в Соединенные Штаты через территорию Вьетнама. В Ханое заявили, что усилят контроль за такой практикой. В свою очередь, американский министр торговли Говард Лютник объяснил, что даже если Ханой отменит все тарифы и нетарифные барьеры для продукции из США, то те все равно не откажутся от пошлин, поскольку Вьетнам стал каналом для китайских товаров, стремящихся избежать карательных пошлин США. 

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Тем временем торговая палата в Ханое считает, что Трамп должен снизить пошлины на вьетнамский импорт, так как для многих крупных американских компаний Вьетнам стал важной частью их стратегии диверсификации цепочек поставок. Между тем тарифы стали «критической проблемой» для американских предприятий во Вьетнаме, на который, например, приходится половина производства обуви Nike.

В конце минувшей недели Институт управления поставками (ISM) заявил, что пошлины Трампа довели экономику США почти до такого состояния, в котором она пребывала в 2020 году, когда вспыхнула пандемия коронавируса.

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