У пассажирского самолета во время полета отвалилась часть обшивки

BBC: У самолета Aer Lingus во время рейса из Белфаста отвалилась часть обшивки

У самолета ирландской авиакомпании Aer Lingus во время полета отвалилась часть обшивки. Об этом сообщает «Би-би-си» (BBC).

По данным источника, инцидент произошел с пассажирским лайнером, выполнявшим рейс из Белфаста, Северная Ирландия, в Лидс-Брэдфорд, Англия. Из-за возникшей технической проблемы пилотам пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Борт встретили полиция и другие экстренные службы. Посадка прошла в штатном режиме.

В июне 2024 года у самолета авиакомпании United Airlines в воздухе отвалился кусок обшивки двигателя. На борту в тот момент находилось 124 пассажира и 5 членов экипажа.