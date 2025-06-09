Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:04, 9 июня 2025Путешествия

У пассажирского самолета во время полета отвалилась часть обшивки

BBC: У самолета Aer Lingus во время рейса из Белфаста отвалилась часть обшивки
Алина Черненко

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

У самолета ирландской авиакомпании Aer Lingus во время полета отвалилась часть обшивки. Об этом сообщает «Би-би-си» (BBC).

По данным источника, инцидент произошел с пассажирским лайнером, выполнявшим рейс из Белфаста, Северная Ирландия, в Лидс-Брэдфорд, Англия. Из-за возникшей технической проблемы пилотам пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Борт встретили полиция и другие экстренные службы. Посадка прошла в штатном режиме.

В июне 2024 года у самолета авиакомпании United Airlines в воздухе отвалился кусок обшивки двигателя. На борту в тот момент находилось 124 пассажира и 5 членов экипажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль передал Украине комплексы Patriot, сбивавшие «подарки Хусейна» в 1990-х. В Москве пригрозили вооружить некоторые страны

    Кайли Дженнер заметили в латексном мини-платье

    Блогер показал способ не платить за багаж с помощью одного прибора и вызвал споры в сети

    Москвичей призвали запастись дождевиками

    Банк России назвал главную причину укрепления рубля

    В МИД Украины назвали условия России в Стамбуле ультиматумами

    Психолог раскрыла способ найти любовь после 30 лет

    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    Найден владелец выброшенных на помойку 29 миллионов рублей

    Телезвезда подала в суд на больницу за забытый в ее теле во время операции предмет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости