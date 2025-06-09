В эстонскую тюрьму посадят преступников из-за границы

В тюрьму Тарту посадят осужденных за экономические и иные преступления в Швеции

В тюрьму эстонского города Тарту начнут сажать заключенных из Швеции, осужденных за экономические преступления, а также деяния, совершенные в состоянии аффекта. Об этом сообщает ERR.

По словам главы Минюста постоветской страны Лийзы Пакоста, договор о размещении в прибалтийском городе преступников из-за границы предусматривает, что в нем будут отбывать наказание «нерадикализированные здоровые взрослые мужчины, получившие длительные сроки». За содержание каждого из них Стокгольм будет платить Таллину 8,5 тысячи евро в месяц при расходах на месте от 3,2 до 5,0 тысячи.

Как объяснила министр, Тартуская тюрьма — это дорогой и современный комплекс, сносить который нерационально, а на фоне того, что пустующие в нем места (сейчас заняты менее трети из 933) обходятся Эстонии в 12 миллионов евро в год, в общей сложности разместить там планируется до 600 заключенных из Швеции.

Пакоста уточнила, что в связи с их появлением в Тарту появится 400 новых рабочих мест. Министр внутренних дел Игорь Таро, в свою очередь, уточнил, что в дальнейшем Тартуская тюрьма будет выделена исключительно под шведских правонарушителей.

Тем временем власти Великобритании задумали справиться с дефицитом рабочих рук с помощью десятков тысяч заключенных и отбывших наказание в рамках программы «Заставить Британию работать». В регионах, испытывающих дефицит представителей тех или иных специальностей, планируется создать курсы по переобучению сидящих в тюрьмах, чтобы при выходе на свободу те смогли «содействовать решению проблемы». Наем бывших заключенных Лондон намерен стимулировать в том числе в сфере гостиничного бизнеса.