Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:08, 9 июня 2025Экономика

В эстонскую тюрьму посадят преступников из-за границы

В тюрьму Тарту посадят осужденных за экономические и иные преступления в Швеции
Дмитрий Воронин

Фото: Andrei Bortnikau / Shutterstock / Fotodom

В тюрьму эстонского города Тарту начнут сажать заключенных из Швеции, осужденных за экономические преступления, а также деяния, совершенные в состоянии аффекта. Об этом сообщает ERR.

По словам главы Минюста постоветской страны Лийзы Пакоста, договор о размещении в прибалтийском городе преступников из-за границы предусматривает, что в нем будут отбывать наказание «нерадикализированные здоровые взрослые мужчины, получившие длительные сроки». За содержание каждого из них Стокгольм будет платить Таллину 8,5 тысячи евро в месяц при расходах на месте от 3,2 до 5,0 тысячи.

Как объяснила министр, Тартуская тюрьма — это дорогой и современный комплекс, сносить который нерационально, а на фоне того, что пустующие в нем места (сейчас заняты менее трети из 933) обходятся Эстонии в 12 миллионов евро в год, в общей сложности разместить там планируется до 600 заключенных из Швеции.

Пакоста уточнила, что в связи с их появлением в Тарту появится 400 новых рабочих мест. Министр внутренних дел Игорь Таро, в свою очередь, уточнил, что в дальнейшем Тартуская тюрьма будет выделена исключительно под шведских правонарушителей.

Тем временем власти Великобритании задумали справиться с дефицитом рабочих рук с помощью десятков тысяч заключенных и отбывших наказание в рамках программы «Заставить Британию работать». В регионах, испытывающих дефицит представителей тех или иных специальностей, планируется создать курсы по переобучению сидящих в тюрьмах, чтобы при выходе на свободу те смогли «содействовать решению проблемы». Наем бывших заключенных Лондон намерен стимулировать в том числе в сфере гостиничного бизнеса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    Назван простой способ почистить зубы без зубной щетки и пасты

    Российский губернатор сообщил об ударах беспилотников ВСУ

    В России призвали превзойти иностранные корабли

    ЦСКА объявил об уходе главного тренера

    Британские истребители сопроводили два самолета России

    Москвичей предупредили о последнем дне жары

    Названы последствия для Украины от ударов возмездия России

    Страховать автомобили в России стало дешевле

    Популярный российский блогер Литвин назвал цену предстоящей роскошной свадьбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости