В Госдуме назвали Гогунского бесстыжим за высказывания об эскорте

Депутат Драпеко назвала бесстыжим актера Гогунского, одобрившего эскорт-услуги

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко ответила на слова актера Виталия Гогунского, назвавшего нормальной работу в эскорте. Ее комментарий приводит «Абзац».

Депутат отметила, что не знакома с творчеством звезды сериала «Универ», однако указала на его безнравственность. Она также призвала не обращать внимания на заявления Гогунского.

«Ему надо сказать, что он бесстыжий. Общественность нужно оповестить, что он безнравственный человек и слушать его не надо», — высказалась Драпеко.

Ранее Гогунский назвал нормальной работу в эскорте. Он добавил, что при знакомстве с девушкой проверяет в эскорт-агентствах, «летает ли она за деньги».