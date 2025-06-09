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15:26, 9 июня 2025Культура

Звезда «Универа» назвал нормальной работу в эскорте

Актер Виталий Гогунский одобрил работу в эскорте
Ольга Коровина

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал нормальной работу в эскорте. Об этом он высказался в интервью журналистке Ксении Собчак.

Артист сообщил, что при знакомстве с девушкой проверяет в эскорт-агентствах, «летает ли она за деньги». Он также поделился личной статистикой, согласно которой девять из десяти женщин, привлекших его внимание, имеют опыт сопровождения мужчин. При этом Гогунский назвал нормой эскорт, в том числе с предоставлением интимных услуг.

«Это нормально. Главное, чтобы настроение мне не портила», — подытожил актер.

В том же интервью Гогунский заявил, что во время менструации женщине нельзя быть в плохом настроении рядом с мужчиной. До этого актер сравнил вступление в брак с хождением по граблям и отметил, что девушки скрывают пустоту за красивым фасадом.

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