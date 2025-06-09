Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 9 июня 2025Мир

В Кремле назвали НАТО инструментом агрессии и конфронтации

Песков: НАТО, сбросив все маски, показало себя как инструмент конфронтации
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

НАТО, сбросив все маски, показало себя как инструмент агрессии и конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что российской стороне придется отвечать на экспансионистские действия Североатлантического альянса. Песков, комментируя вопрос об окончании действия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, пояснил, что в какой-то момент РФ оставит за собой свободу действия в вопросе их размещения.

Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО необходимо увеличить число систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны для создания «надежного щита от России». По его словам, для поддержания надежной обороны блоку необходимо увеличение систем ПВО и ПРО на 400 процентов.

Рютте указал на то, что у альянса должно быть больше сил и возможностей для полной реализации планов НАТО по наращиванию военного потенциала. По его мнению, Россия якобы представляет опасность для блока, и она «не исчезнет, даже когда конфликт на Украине завершится».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на несостоявшийся обмен пленными

    В Москве опровергли обвинения Киева в давлении на переговорщиков в вопросе обмена пленными

    Ключевой агрорегион России лишится значительной части урожая яблок

    Зебра пролетела по небу и попала на видео

    В Москве стало больше нераспроданного жилья

    Раскрыт долларовый гонорар датчанки Аннабель в украинском батальоне «Арей»

    В Минобороны раскрыли подробности боев в Сумской области

    Минобороны России заявило об увеличении площади контроля в Днепропетровской области

    Над Россией взойдет «клубничная луна»

    Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на теракты Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости