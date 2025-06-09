Песков: НАТО, сбросив все маски, показало себя как инструмент конфронтации

НАТО, сбросив все маски, показало себя как инструмент агрессии и конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что российской стороне придется отвечать на экспансионистские действия Североатлантического альянса. Песков, комментируя вопрос об окончании действия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, пояснил, что в какой-то момент РФ оставит за собой свободу действия в вопросе их размещения.

Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО необходимо увеличить число систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны для создания «надежного щита от России». По его словам, для поддержания надежной обороны блоку необходимо увеличение систем ПВО и ПРО на 400 процентов.

Рютте указал на то, что у альянса должно быть больше сил и возможностей для полной реализации планов НАТО по наращиванию военного потенциала. По его мнению, Россия якобы представляет опасность для блока, и она «не исчезнет, даже когда конфликт на Украине завершится».