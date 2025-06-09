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13:00, 9 июня 2025Россия

В России дети мигрантов жестоко избили пенсионера

В Ростовской области дети мигрантов избили пенсионера из-за замечания
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Колоколъ»

В Ростовской области дети мигрантов жестоко избили пенсионера из-за замечания. Об этом сообщает Telegram-канал «Колоколъ».

По словам сына пострадавшего, все началось с того, что иностранцы случайно наехали на жителя хутора Денисов, когда сдавали задом на автомобиле. На сделанное им замечание мигранты вышли из машины, «и началось все это», добавил он.

Россиянин рассказал, что его отца били сразу три человека. Затем на крики прибежало «еще человек 50», продолжил мужчина. Он утверждает, что они также пытались ударить его отца под видом того, что разнимают дерущихся.

После случившегося 60-летнего мужчину госпитализировали. Он написал заявление в полицию. Однако местные жители переживают, что нападавшие могут избежать ответственности, отмечает канал.

Ранее в Петербурге шестиклассники жестоко избили одноклассницу из-за публикации чужих приватных фото. На представленном видео девочку оскорбляют, наносят ей удары по лицу. Один из обидчиков заводит школьнице руки за спину, таким образом не позволяя ей оказывать сопротивление.

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