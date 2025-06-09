В России потребовали восстановить названного Алаудиновым дебилом священника

Активисты потребовали восстановить названного Алаудиновым дебилом отца Гавриила

Активисты из движения «Сорок сороков» потребовали восстановить схиигумена Гавриила (Виноградова), которого командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов назвал дебилом. Представители организации начали сбор подписей в защиту святого отца в Следственный комитет России и Минобороны, подробности приводятся в группе во «ВКонтакте».

Генерал-лейтенант неоднозначно высказался в отношении схиигумена Гавриила из Валаамского монастыря, когда последний затронул тему мусульман во время проповеди для прихожан. Священнослужитель в мае упомянул, что ислам — «неправильная религия», самих верующих он счел «целой армией здоровых, непьющих мужчин, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы». По мнению Гавриила, если «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они это быстро сделают — МВД не успеет даже пикнуть».

Алаудинов позже обозвал схиигумена «дебилом и представителем войск Антихриста». Чеченский командир был удивлен тому, что на священника еще не возбудили уголовное дело.

5 июня Гавриила лишили должности в Валаамском монастыре.

После увольнения схиигумена Гавриила активисты из «Сорока сороков» развернули кампанию в его защиту. Они потребовали дать правовую оценку действиям Алаудинова. Представители движения настаивают на том, чтобы соратника главы Чечни Рамзана Кадырова проверили по двум статьям: за оскорбление чувств верующих и разжигание ненависти и вражды.

Кроме того, активисты убеждены, что отца Гавриила нужно вернуть к служению, поскольку «его слова были в строгих рамках права, этики и морали».

Ранее сообщалось, что генерал Алаудинов извинился перед священником за оскорбление.