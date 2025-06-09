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09:38, 9 июня 2025Россия

В России потребовали восстановить названного Алаудиновым дебилом священника

Активисты потребовали восстановить названного Алаудиновым дебилом отца Гавриила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Активисты из движения «Сорок сороков» потребовали восстановить схиигумена Гавриила (Виноградова), которого командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов назвал дебилом. Представители организации начали сбор подписей в защиту святого отца в Следственный комитет России и Минобороны, подробности приводятся в группе во «ВКонтакте».

Генерал-лейтенант неоднозначно высказался в отношении схиигумена Гавриила из Валаамского монастыря, когда последний затронул тему мусульман во время проповеди для прихожан. Священнослужитель в мае упомянул, что ислам — «неправильная религия», самих верующих он счел «целой армией здоровых, непьющих мужчин, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы». По мнению Гавриила, если «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они это быстро сделают — МВД не успеет даже пикнуть».

Алаудинов позже обозвал схиигумена «дебилом и представителем войск Антихриста». Чеченский командир был удивлен тому, что на священника еще не возбудили уголовное дело.

5 июня Гавриила лишили должности в Валаамском монастыре.

После увольнения схиигумена Гавриила активисты из «Сорока сороков» развернули кампанию в его защиту. Они потребовали дать правовую оценку действиям Алаудинова. Представители движения настаивают на том, чтобы соратника главы Чечни Рамзана Кадырова проверили по двум статьям: за оскорбление чувств верующих и разжигание ненависти и вражды.

Кроме того, активисты убеждены, что отца Гавриила нужно вернуть к служению, поскольку «его слова были в строгих рамках права, этики и морали».

Ранее сообщалось, что генерал Алаудинов извинился перед священником за оскорбление.

ЖЗЛ
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