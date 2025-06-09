В России заявили о взятии под контроль армией 14 квадратных километров в сутки

Военный эксперт Шаландин: ВС РФ берут под контроль 14 километров в сутки

Текущую обстановку в зоне проведения спецоперации оценил в беседе с «Царьградом» военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России наступают по всей линии фронта. В общей сложности, по данным военного эксперта, армия России в зоне СВО берет под контроль около 14 квадратных километров в сутки.

По словам специалиста, только на сумском направлении украинская армия за последние сутки потеряла до 150 человек личного состава, а также различную технику. Российская армия же смогла взять под контроль новые населенные пункты: Пискаревку, Новую Сечь, Юнаковку, Мирополье, Садки и другие.

Также наступательная операция не отстает и в ДНР, где ВС РФ взяли под контроль Зарю. Кроме того, российские передовые части и подразделения зашли на территорию Днепропетровской области.

«На этом направлении противник потерял до 530 военнослужащих, несколько единиц техники. Была уничтожена самоходная артиллерийская установка "Паладин" американского производства, "Цезарь", тоже самоходная артиллерийская установка производства Франции. И там же был уничтожен склад боеприпасов», — рассказал Шаландин.

Армия продвигается и в Запорожской области — в районе населенных пунктов Комар и Малиновка, продолжил он.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России увеличили площадь контроля над территорией Днепропетровской области. Бойцы подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны.