Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 9 июня 2025Россия

В России заявили о взятии под контроль армией 14 квадратных километров в сутки

Военный эксперт Шаландин: ВС РФ берут под контроль 14 километров в сутки
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Текущую обстановку в зоне проведения спецоперации оценил в беседе с «Царьградом» военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России наступают по всей линии фронта. В общей сложности, по данным военного эксперта, армия России в зоне СВО берет под контроль около 14 квадратных километров в сутки.

По словам специалиста, только на сумском направлении украинская армия за последние сутки потеряла до 150 человек личного состава, а также различную технику. Российская армия же смогла взять под контроль новые населенные пункты: Пискаревку, Новую Сечь, Юнаковку, Мирополье, Садки и другие.

Также наступательная операция не отстает и в ДНР, где ВС РФ взяли под контроль Зарю. Кроме того, российские передовые части и подразделения зашли на территорию Днепропетровской области.

«На этом направлении противник потерял до 530 военнослужащих, несколько единиц техники. Была уничтожена самоходная артиллерийская установка "Паладин" американского производства, "Цезарь", тоже самоходная артиллерийская установка производства Франции. И там же был уничтожен склад боеприпасов», — рассказал Шаландин.

Армия продвигается и в Запорожской области — в районе населенных пунктов Комар и Малиновка, продолжил он.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России увеличили площадь контроля над территорией Днепропетровской области. Бойцы подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстрее поднимут на вилы». В России рассказали о способе спровоцировать бунт против Зеленского

    Гогунский посоветовал женщинам во время менструации находиться в отдельной комнате

    Неожиданное увеличение среднего размера полового члена объяснили

    Минобороны заявило о возврате российских военнослужащих возрастом до 25 лет из плена

    Украинские коллекторы связались с российскими силовиками из-за пленного должника

    Starliner отправится к МКС не раньше 2026 года

    Некоторые диеты оказались связаны с депрессией

    В России допустили инсценировку конфликта между Маском и Трампом

    Лавров раскрыл беседу Путина и Байдена о судьбе России

    В России захотели зарегистрировать бренд Лабубу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости