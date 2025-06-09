Минобороны России заявило об увеличении площади контроля в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России увеличили площадь контроля в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России увеличили площадь контроля над территорией Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они же нанесли поражение формирования бригадам противника в районе Петровского, Красноармейска, Димитрова, Новоукраински, Удачного и Муравки в Донецкой народной республике (ДНР).

«Потери противника [в зоне ответственности группировки войск "Центр" ]составили более 525-ти военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Viking" шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии», — сообщили в ведомстве.