В российском городе трансвеститы устроили драку у ночного клуба и попали на видео

В Новосибирске трансвеститы подрались с девушками у ночного клуба

В Новосибирске трансвеститы (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) устроили драку с девушками у ночного клуба и попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном ролике россиянки общаются на повышенных тонах с оппонентами на каблуках и в коротких платьях. Когда ссора перерастает в потасовку, за горожанок вступаются охранники заведения.

Как утверждает Mash Siberia, конфликт произошел у клуба Alpen Grotte.

До этого сообщалось, что в башкирском городе Стерлитамак мужчина оказался в коме после того, как его избили в ночном клубе Vintage.

Мужчину доставили в больницу, врачи больше недели боролись за его жизнь, но их попытки не увенчались успехом. Семья потерпевшего обратилась в полицию.