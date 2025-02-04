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08:22, 4 февраля 2025Россия

Россиянина избили до состояния комы в ночном клубе

В Стерлитамаке мужчину избили до состояния комы в ночном клубе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В башкирском городе Стерлитамак мужчина оказался в коме после того, как его избили в ночном клубе Vintage. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации канала, драка произошла 25 февраля. Тогда у мужчины возник конфликт с другими посетителями ночного клуба. В результате пострадавший упал и потерял сознание.

Мужчину доставили в больницу, врачи больше недели боролись за его жизнь, но их попытки не увенчались успехом. Семья пострадавшего рассказала, что подозреваемого в избиении задержали.

В декабре 2024 года в Екатеринбурге босой молодой человек избил пенсионерку до комы. Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, несколько переломов черепа и другие увечья.

ЖЗЛ
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