Босой россиянин избил пенсионерку до комы

В Екатеринбурге босой молодой человек избил 71-летнюю женщину до комы

В Екатеринбурге босой молодой человек избил пенсионерку до комы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел на улице 40-летия Октября. На 71-летнюю женщину набросился 22-летний мужчина и начал ее избивать. По словам очевидцев, напавший на пенсионерку был в черной одежде и при этом босой.

Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, несколько переломов черепа и другие увечья. «Пациентка находилась в коме, ее поместили на ИВЛ», — рассказал собеседник агентства, который не раскрыл своего имени. За жизнь женщины борются врачи.

Агрессора удалось оперативно задержать на бульваре Культуры, он был сильно пьян и вел себя неадекватно. Выяснилось, что мужчина работает грузчиком в торговой сети «Лента». Нарушителя поместили в СИЗО.

Ранее в селе Ковернино Нижегородской области девятиклассник сломал нос учителю во время урока английского языка. Причина конфликта между школьником и преподавателем неизвестна. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали сотрясение мозга и закрытый перелом носа.