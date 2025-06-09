Вера Брежнева показала внешность матери на фото в честь ее 73-летия

Вера Брежнева показала внешность матери Тамары на фото в честь ее 73-летия

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала внешность матери Тамары Галушки на фото в честь ее 73-летия. Публикация появилась в сторис на странице артистки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 13,5 миллиона подписчиков.

Звезда продемонстрировала кадр, где ее родительница позировала в полный рост в белом макси-платье свободного кроя. При этом она надела вьетнамки черного цвета и дополнила образ серьгами, золотистыми браслетами и кольцом. В то же время женщина взяла в руки миниатюрную плетеную сумку коричневого оттенка.

«Счастливейшего дня рождения нашей королеве», — подписала снимок певица.

Ранее в июне Вера Брежнева похвасталась прессом на фото в купальнике.