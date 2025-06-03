Певица Вера Брежнева похвасталась прессом на фото в черном бикини

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева похвасталась прессом на фото в купальнике. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 13,5 миллиона подписчиков.

43-летняя исполнительница запечатлела себя в зеркале в ванной во время поездки в Канны, Франция. Она позировала в черном бикини, которое состояло из крошечного топа на тонких бретелях и трусов с завязками на бедрах.

Кроме того, знаменитость выложила снимок, где примеряет платье. Так, она продемонстрировала обнаженную спину и часть нижнего белья.

В апреле Вера Брежнева в откровенном наряде посетила фестиваль Coachella в Калифорнии, США.