Влияние ключевой ставки на автомобильный рынок России оценили

Автоэксперт Попов: Рынок новых автомобилей в РФ не ждет ничего классного

Судьба рынка новых автомобилей в России связана с тем, какой будет ключевая ставка Центрального банка. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов. Его процитировал «Ридус».

По его словам, продажи начнут расти тогда, когда регулятор доведет «ключ» до 14-15 процентов. Однако в ближайшее время «ничего классного» на этом рынке не случится, поскольку повышать ставку намного проще, чем опускать. Быстрое снижение этого показателя чревато обвалом кредитного рынка. Иными словами, при серьезном падении «ключа» все побегут брать займы и «банки просто растащат на деньги».

Ранее появился прогноз о том, что одной из причин коллапса мирового автомобильного рынка может стать усиление контроля властей Китая за экспортом редкоземельных металлов. Последнее же чревато масштабным сбоем в глобальных цепочках поставок. Если это случится, то отрасль ждет кризис, сопоставимый с тем, что имел место во времена пандемии.