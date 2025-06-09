Мировому авторынку спрогнозировали коллапс из-за одного решения Китая

Reuters: Усиление контроля КНР за экспортом редких металлов ударит по авторынку

Усиление контроля властей Китая за экспортом редкоземельных металлов может привести к третьему за последние пять лет масштабному сбою в глобальных цепочках поставок, из-за чего могут пострадать крупнейшие игроки глобального авторынка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые компании.

Автомобильные компании сильно зависят от импорта редкоземельных металлов. Подобные элементы используют, в частности, для выпуска различных автокомпонентов, включая двигатели, трансмиссию и нейтрализаторы. Жесткий экспортный контроль за вывозом из Китая редких элементов может нанести глобальной автомобильной промышленности серьезный ущерб, сопоставимый по масштабам с кризисом из-за пандемии коронавируса.

Китай занимает доминирующее положение на глобальном рынке полупроводников, контролируя до 70 процентов мировой добычи редкоземельных металлов, 85 процентов перерабатывающих мощностей и около 90 процентов производства редкоземельных металлических сплавов и магнитов. Альтернативных поставщиков, способных заместить КНР в этом сегменте, нет и не предвидится в обозримой перспективе, сходятся во мнении эксперты.

Глава занимающейся поставками магнитов для автомобильной отрасли компании Magnosphere Франк Экард заявил об ажиотажном спросе со стороны крупных игроков рынка. «Вся автомобильная промышленность в полной панике», — резюмировал он. Некоторые из клиентов предупредили о риске остановки своих заводов к середине июля, если до этого времени им не удастся найти запасной вариант с поставками. «Они готовы заплатить любую цен», — заключил Экард.

Власти Китая решили усилить контроль за вывозом из страны ряда редкоземельных металлов на фоне эскалации торговой войны с США. Пекин рассчитывает, что подобная мера повысит его шансы в торгово-экономическом противостоянии с Вашингтоном, начало которому положил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, резкого повысив импортные пошлины на китайскую продукцию. В разгар торговой войны ставки дошли до 145 процентов, а тарифы КНР — до 125 процентов.

После этого Трамп объявил о 90-дневной паузе ради достижения взаимовыгодной сделки. В результате США и Китай понизили пошлины на товары друг друга до 30 и 10 процентов соответственно. Однако в конце мая глава Белого дома обвинил Китай в «полном нарушении» временного торгового соглашения и пригрозил Пекину скорым возвращением повышенных пошлин. В Министерстве коммерции азиатской страны, в свою очередь, ранее заверили, что будут бороться до конца в торговой войне с США при любых сценариях.