Врач объяснила желание Плющенко сделать пластику

Косметолог Мухина: Фигурист Плющенко сделал пластику из-за своей публичности

Косметолог Марият Мухина объяснила желание российского фигуриста Евгения Плющенко сделать пластику. Соответствующий комментарий приводит «Абзац».

По мнению врача, спортсмен является публичным человеком, поэтому он должен следить за собой и быть примером для всей страны. «Он явно ничего не делал [долгие годы], поэтому пришлось прибегать к хирургии», — пояснила Мухина.

Кроме того, в беседе с журналистами медик перечислила вмешательства, к которым пришлось Плющенко прибегнуть. Так, она предположила, что знаменитость сделал височный лифтинг и блефаропластику верхнего и нижнего века. Кроме того, Мухина обратила внимание на его кожу и губы. «Также косметолог поработал над качеством кожи и губами именно префиллерами с биопрепаратами, которые придают ухоженный вид губам и коже», — заключила специалист.

Ранее российский продюсер Яна Рудковская негативно отреагировала на вопросы журналистов о пластике лица ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко.